APRES LA TURQUIE ET LA FINLANDE : La République Tchèque, 6ème pays à limiter les visas

La République Tchèque a décidé de limiter l’octroi des visas de long séjour pour les Algériens et ce, depuis le 1er septembre 2019. « Le gouvernement de la République tchèque, par son règlement n° 220/2019 Coll. du 26 août 2019, a décidé, à partir du 1er septembre 2019, d’instaurer des quotas pour l’acceptation des demandes de cartes d’employé et de visas d’affaires de longue durée », a annoncé l’ambassade de la République Tchèque à Alger dans un communiqué. Cette mesure « a été adoptée dans le cadre de la nécessité de garantir la main-d’œuvre qualifiée sur le marché du travail tchèque », a ajouté la même source. Un quota annuel de 60 demandes de carte d’employé et de 12 demandes de visa d’affaires de longue durée a été attribué à l’ambassade de la République Tchèque à Alger, précise le communiqué. « Les deux quotas constituent la limite maximale. L’Ambassade ne peut accepter plus de demandes que celles requises par le règlement gouvernemental. Les deux quotas sont répartis de manière égale sur 12 mois », explique l’ambassade. « La procédure de prise de rendez-vous pour les demandes reste inchangée », poursuit la même source, qui rappelle que les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous doivent contacter l’ambassade par téléphone.