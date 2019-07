APRES LA POLEMIQUE AUTOUR DE MAHREZ : L’ambassadeur d’Egypte à Alger réagit

L’Ambassadeur d’Egypte en Algérie a réagi ce mardi à la polémique suscitée par le geste de Riyad Mahrez, ailier de Manchester City et capitaine de l’équipe nationale, après le sacre des Verts vendredi dernier en Egypte où s’est déroulée la CAN 2019. En effet, Riyad Mahrez aurait refusé de serrer la main du premier ministre égyptien lors de la cérémonie de remise du trophée africain et risquerait par conséquent d’être interdit d’entrée en Egypte. Pour les Égyptiens, Mahrez a ignoré le premier ministre, Moustafa Madbouli, ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien, Ashraf Sobhy, lors de cette cérémonie. Le geste du capitaine des Fennecs a suscité la polémique et enflammé les réseaux sociaux au point qu’un avocat égyptien, Samir Sabri, a annoncé son intention de porter plainte auprès du procureur général d’Egypte, pour inclure le nom du joueur de Manchester City sur la liste des personnes interdites d’entrée sur le territoire égyptien. L’ambassadeur d’Egypte en Algérie a appelé à ne pas mélanger le sport et la politique. « Ce n’était pas intentionnel de la part du joueur qui était heureux et voulait recevoir la coupe. Il ne faut pas sortir un match de foot de son contexte », a-t-il indiqué, en affirmant que les relations entre l’Algérie et l’Egypte « sont bonnes ».