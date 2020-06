APRES LA MORT DE SON PERE ADOPTIF DU CORONAVIRUS A TIARET : Une fille trisomique se retrouve dans la rue

La nuit allant du dimanche 31 mai 2020 au lundi,1 juin 2020,coïncidant avec la journée internationale de l'enfance, restera éternellement gravée dans la conscience collective de la population de K'sar-Chellala ,à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret et ce suite à l’état très critique dans lequel s'est retrouvée la petite Souad, après la mort de son père adoptif du au coronavirus, comme confirmé par les services hospitaliers concernés, apprend-on auprès de sources généralement bien informées .Nos sources ajoutent que la petite Souad n'a trouvé refuge que dans la rue, délaissée à son sort et heurtée à un destin périlleux, des jeunes bien intentionnés, voulant alerter l’opinion publique, ont filmé cette scène qui revient d'un temps révolu et l'ont diffusé sur les réseaux sociaux. Une compassion incomparable s'est installée sous un climat de chagrin et d’inquiétude .La photo de Souad a fait le buzz sur les réseaux sociaux et en un temps record et ne restant pas indifférents, les services de la sûreté de daïra de K'sar-Chellala, et en toute urgence, se sont déplacés vers les lieux où se trouvait Souad et l'ont pris en charge totalement. Cette action des policiers a été largement saluée par toute la population, le temps où plusieurs interrogations restent impératives .Nous y reviendrons avec d'autres détails importants relatives à la santé de Souad.