APRES LA FERMETURE PROVISOIRE DE L’USINE ‘’ TMC HUNDAY’’ DE TIARET : 1400 employés menacés de chômage

Eu égard aux grandes difficultés que rencontre la direction de l'usine de montage de voitures TMC HYUNDAI, propriété du richissime homme d'affaires Tahkout Mahieddine, lequel se trouve actuellement en prison, l’on apprend de sources généralement bien informées, que la fermeture de cette usine de montage, implantée à Tiaret a eu un lot de répercussions très critiques sur le destin de 1.400 employés qui se sont retrouvés proie au chômage obligatoire. Ces difficultés, faudrait t-il le rappeler, se sont illustrées par l'impossibilité d'acquisition de containers pour kits de voitures, au nombre de 1.000 qui se trouvent au niveau du port de Mostaganem, faute de dédouanement et c'est au niveau des banques que les procédures de paiement connaissent certaines perturbations et entraves, précisent nos sources qui ajoutent que la non-acquisition de ces conteneurs containers qui sont spécifiquement destinés au transport de kits pour voitures paralysent le fonctionnement de l'usine affectée essentiellement au montage des voitures. Cette situation très critique a généré un nombre très important de chômeurs où 90% des employés sont des pères de familles et à ce titre, le collectif des employés sollicite une intervention urgente de l'Etat pour l’épargner des "griffes" du chômage. Pour rappel, le richissime homme d'affaires, propriétaire de l'usine TMC a été incarcéré à la prison d'El-Harrach, le mois écoulé dans des affaires de corruption en complicité avec l'ex-chef du gouvernement Ahmed Ouyahia.