APRES LA DEMISSION DE BOUTEFLIKA : Le FLN salut le choix de l’Armée

Le parti FLN s’est aligné du côté de l’armée, en appelant à soutenir ses propositions de l’application des articles 7, 8 et 102 de la Constitution, qui constituent, selon le parti, la concrétisation de la transition pacifique et démocratique, répondant aux aspirations du peuple algérien. Les Front de libération national (FLN) a réagi, ce mercredi 3 avril 2019, à la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Dans un communiqué rendu public, le FLN a indiqué qu’il respectait le choix du président Bouteflika qui a « répondu à ce que requiert la situation actuelle qui exige la pérennité de l’Etat et la continuité des institutions ». Le vieux parti a valorisé dans son communiqué, les efforts et les sacrifices consentis par Bouteflika pour le pays, notamment, dans « le renforcement de l’unité nationale, la réconciliation, le développement et l’indépendance du pays. » Le parti a salué la position de l’armée depuis le début du mouvement populaire, en s’attachant à la satisfaction des revendications légitimes du peuple, et ce, dans un cadre Constitutionnel.