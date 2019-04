APRES LA DEMISSION DE BELAIZ : Benflis réclame le départ de Bensalah, Bedoui et Bouchareb

Ali Benflis a réagi ce mardi à la démission du président du Conseil constitutionnel, soulignant qu’elle appelait de sa part « des observations quant à la forme et quant au fond. » « Du point de vue de la forme, cette démission représente une réponse encore partielle à la demande populaire massive du départ des figures emblématiques du régime politique qu’elle a nommément identifiées. Dans le même temps, cette démission constitue un début de la mise en œuvre des articles 7 et 8 en complément à l’article 102 de la Constitution. », écrit Benflis. « Du point de vue du fond, après la démission de l’architecte du régime politique qui a sévi dans notre pays ces vingt dernières années, c’est un mur de l’édifice de ce régime qui s’effondre avec la démission du Conseil Constitutionnel. Le peuple attend que disparaisses les autres murs qui sont encore en place .Il s’agit de la Présidence de l’Etat, du Gouvernement et de l’Assemblée Populaire Nationale. », conclut-il.