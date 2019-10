APRES L’ANNULATION DE 97 ACTES DE CONCESSION : 65 hectares de foncier industriel récupérés à Souk Ahras

Une superficie de 65 ha de foncier industriel inexploités dans la wilaya de Souk Ahras a été récemment récupérée suite à l’annulation des décisions de concession octroyées à 97 investisseurs n’ayant pas respecté leur engagement pour la concrétisation de leurs projets, selon des sources concordantes. Cette opération intervient à l’issue d’une série de rencontres et de réunions consacrées à l’assainissement du foncier industriel destiné à abriter des projets d’investissements de diverses natures au chef-lieu de wilaya et dans les communes de Sedrata et Bir Bouhouche, selon la même source. L’assainissement du foncier industriel a ainsi abouti à la récupération de 65 ha et à l’annulation des décisions de concession octroyées aux investisseurs n’ayant pas respecté les délais et autres clauses contenues dans l’acte de concession. L’annulation des actes de concession octroyées aux investisseurs mis en demeure et dont les projets n’ont jamais vu le jour a été faite sur décision du wali, Lounes Bouzekza qui avait récemment assuré que l’assainissement du foncier industriel allait se poursuivre pour toucher toutes les communes de la wilaya de Souk Ahras à fort potentiel agricole et touristique, a-t-on conclu.