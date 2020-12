APRES L’AMELIORATION DE SON ETAT DE SANTE : Des partis politiques félicitent le Président

Dans un communiqué, le parti Front El-Moustakbel a fait part, de son "grand soulagement" de l’apparition du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune , qui s’est adressé au peuple algérien pour "le rassurer sur son état de santé et son rétablissement". "A travers son discours à la nation, il a donné ses instructions et orientations aux institutions de la République en perspective de son retour prochain afin d'assurer ses fonctions et grandes responsabilités en cette conjoncture que traverse le pays et à la lumière des développements en cours sur la scène internationale et régionale", a ajouté le Front Moustakbel. Pour sa part, le Parti "El Wassit El Siassi" a accueilli "avec une grande satisfaction" l'allocution du Président de la République, qui, a-t-il affirmé, "a été une réponse aux voix au service de la propagande mensongère et de la fomentation des complots". Dans le même sillage, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a estimé sur sa page Facebook, que "l'apparition du Président de la République a cloué le bec aux semeurs de doutes et aux tendancieux qui ont pour habitude de discréditer toute démarche nationale". Pour M. Bengrina , "cette apparition était une nécessité nationale en ce moment où l'Algérie est confronté à des grandes menaces au niveau de ses frontières et à une campagne acharnée de l'étranger".Il a, en outre, loué "les orientations contenues dans l'allocution du Président Tebboune pour le parachèvement du choix constitutionnel et la mise en œuvre prochainement du processus électoral". Dans un tweet, le SG du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a exprimé "sa joie, à l'instar de tous les Algériens, suite au message du Président Tebboune en se félicitant ainsi que les militants du parti de son rétablissement ". Il a exprimé, en outre, le vœu de le voir de "retour rapidement en vue de poursuivre ses fonctions et l'édification de l'Algérie nouvelle, à la lumière de la situation internationale tendue". De son côté, le SG du Parti du Front de libération nationale (FLN), Baadji Abou El Fadl a exprimé sa satisfaction quant au "rétablissement du président de la République en attendant son retour au sein de sa famille, son peuple et son pays".