APRES DES MOIS D’ENQUETE ET DE TRAQUE : Le chef du réseau des passeurs arrêté à Oran

Lors de sa toute dernière traversée, ‘’Troppico’’ est tombé en panne à cause du moteur de son embarcation au port d'Almeria. Ne sachant quoi faire, il a abandonné sa barque, s'est dirigé par bateau vers la France, pour revenir à Oran de nouveau par avion à partir de Paris, et a fini par se faire repérer le dimanche 16 décembre 2018 à l'aéroport ‘’Ahmed Benbella’’ d'Es-Senia. Une fois identifié par les éléments de la PAF (police des frontières), il fut de suite poursuivi par les éléments de la sûreté d’Oran qui étaient déjà à sa recherche, et qui ont fini par l’arrêter à Ain El Turck. Ce jeune passeur de ‘’harraga’’, est âgé d’une trentaine d’années, surnommé « Troppico » vient de finir sa longue cavale et être interpellé, après une longue enquête qui a été menée par les services de la police judiciaire d'Oran. Ayant obtenu des informations concernant l’activité de ce célèbre passeur des émigrés clandestins contre de fortes sommes d’argent, les agents de la police lui ont tendu un piège et ont fini par le prendre, après de longs mois de recherche. Lors de l’opération de son arrestation, une solide embarcation dotée d’un puissant moteur de 150 chevaux a été saisie. Ce dernier est devenu si célèbre à travers la région de l’ouest algérien par ses traversées de mer sans le moindre risque contre des sommes d’argent allant de 30 à 45 millions de centimes, il récoltait des estimations, l’équivalent de près d’un milliard et demi pour une seule traversée ! Ce passeur si connu a organisé, selon les services de sécurité, plusieurs voyages ces derniers temps.