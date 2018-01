APRES AVOIR ETE RAPPELE A L’ORDRE PAR LE PRESIDENT : Que dira Ouyahia ?

Ahmed Ouyahia, en sa qualité de secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) animera une conférence de presse, samedi prochain, au terme de la réunion du Conseil national et ce, dans le contexte d’un rappel à l’ordre adressé par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, quant à la privatisation des entreprises publiques. Que dira M. Ahmed Ouyahia concernant l’annulation par le Président de la République du processus de privatisation d’entreprises publiques, enclenché lors de la dernière tripartite ? Une annulation confirmée ce dimanche par le ministre de l’Industrie et des mines, Youcef Yousfi. En effet, dans une déclaration faite à la presse hier, en marge de son déplacement à Relizane, Youcef Yousfi a affirmé que “l’ouverture du capital des entreprises publiques relève des prérogatives du Président de la République”. Dans une lettre adressée aux membres du gouvernement jeudi dernier, la Présidence de la République avait annulé les décisions prises par le Conseil des participations de l’Etat (CPE) et lors de la tripartite, préparant la privatisation d’entreprises publiques. Le secrétaire général de la centrale syndicale (UGTA) Abdelmadjid Sidi Saïd a, lui aussi, réagi au rappel à l’ordre adressé par le président de la République à son premier ministre. En déplacement hier à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Abdelmadjid Sidi Saïd a affirmé que désormais, “les décisions relevant du terrain économique émaneront du Président de la République” et que son syndicat n’a jamais douté de cela. En effet, le Secrétaire général de la centrale syndicale se dit “fier” que les décisions d’ordre économique soient émises par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.