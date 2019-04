APRES AVOIR COMMIS NEUF VOLS CONSECUTIFS : Trois dangereux voleurs, sous les verrous à Mascara

L’opération a eu lieu suite à des plaintes déposées par les victimes auprès de la brigade, contre des individus inconnus, ayant commis des vols de l’intérieur de leurs véhicules, à travers différents quartiers de la ville de Mascara. Les malfaiteurs avaient ciblé des autoradios et d’autres équipements de voitures, ainsi que des sommes d’argent. Les éléments de la brigade de Police Judiciaire ont ouvert une enquête pour élucider l’affaire. Ils ont donc intensifié les patrouilles nocturnes au niveau des lieux suspects de la ville. Les éléments de la police ont ainsi réussi, en coordonnant les efforts avec les éléments de la Brigade Criminelle à appréhender un véhicule suspect avec quatre individus à bord, issus d’une wilaya limitrophe. Ces derniers ont tenté de prendre la fuite, or, ils ont été poursuivis et arrêtés. A l’intérieur du véhicule, des objets volés ont été retrouvés, à savoir quatre autoradios, un téléphone portable, un cric auto, une caisse en bois contenant des clés de maintenance, et une somme d’argent en pièces de valeurs diverses. Le lendemain, les victimes ont reconnu les objets volés leur appartenant. En parallèle, les éléments du service sont parvenus, en coordination avec la Brigade de Police Scientifique, à établir la correspondance entre une empreinte relevée lors d’un vol et celle d’un des suspects arrêtés, lesquels avaient profité des circonstances nocturnes pour commettre leurs méfaits en faisant usage de leur véhicule pour faciliter le déplacement entre les quartiers sans attirer l’attention. Une fois les procédures d’enquête accomplies, les mis en cause ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement de trois d’entre eux en détention alors que le mineur a bénéficié d’une citation directe.