APRES AVOIR AVALE UN JOUET : Une fillette de 4 ans meurt étouffée à Bouira

Une petite fille de 4 ans est morte étouffée pour avoir malencontreusement avalé un jouet, rapporte, ce mercredi une source locale. Ce drame s’est produit à Bouira. Cette pauvre petite fille est morte sur le coup à cause d’un petit jouet en forme d’un sifflet, qu’elle a avalé, selon les premiers résultats de l’autopsie, témoignent, les personnes proches de la victime. L’enfant était en train de jouer seule dans le domicile parental à Draâ El Bordj situé dans la partie Ouest de la ville de Bouira et tout d’un coup elle s’est retrouvée complètement étouffée. Immédiatement alertés, les secours sont parvenus à réanimer l’enfant, mais son étouffement intense, a entraîné sa mort sur place. L’ingestion de petits corps étrangers, comestibles ou non, est à l’origine de milliers de morts chez les enfants âgés de un à quatre ans chaque année ! La prudence est de mise.