APRES 25 ANS D’ABSENCE : Vers le retour du Rallye Paris-Dakar

Le retour du mythique rallye Paris-Alger-Dakar est sérieusement envisagé par son organisateur, Amaury Sport Organisation (ASO). Le patron du rallye-raid, Etienne Lavigne a révélé vendredi qu'ASO "a des contacts à très haut niveau" avec plusieurs nations africaines, dont l'Algérie, la Namibie et l'Angola, pour éventuellement revenir sur le continent qui a fait sa gloire. Il a souligné que depuis plusieurs années, ASO avait pour projet de créer un rallye "Dakar Series" en Algérie, mais les discussions entamées pourraient finalement concerner la course phare du rallye-raid. L'amélioration des conditions sécuritaires dans le Sahara algérien grâce aux efforts des éléments de l'Armée Nationale Populaire (ANP) dans sa lutte sur plusieurs fronts notamment antiterroriste, la contrebande et autres crimes organisés est un point favorable pour que le sahara algérien renoue avec cet événement de grande envergure internationale. Pour rappel, Le Dakar, lancé en 1978, avait été contraint de quitter l'Afrique pour des raisons sécuritaires, ayant provoqué l'annulation de l'édition 2008, et de se relocaliser en Amérique du Sud à partir de celle de 2009.