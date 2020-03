APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS ALIMENTAIRES : Le ministre de l'Agriculture rassure

Devant l'inquiétude manifestée au sein de ménages confrontés à la difficulté de s'approvisionner en certains produits alimentaires de base et des prix excessifs affichés par des vendeurs indélicats, le ministre de l’Agriculture Chérif Omari a affirmé que le pays dispose des quantités suffisantes pour répondre à tous les besoins et au-delà. Intervenant, mardi matin, à l'émission L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, il a indiqué qu'en vue d'endiguer les comportements spéculatifs de producteurs et autres détaillants indélicats, le Conseil supérieur de sécurité a été amené à prendre des mesures sévères à l'encontre de tous ceux de qui s'adonneraient à des dépassements, ajoutant que les services de police sont à pied d'œuvre pour faire appliquer la loi. Il a invité, par ailleurs, la population à ne pas s'affoler outre mesure, assurant que l'Algérie, en dehors des stocks alimentaires stratégiques, dispose de quantités importantes de produits agricoles parmi lesquelles il mentionne les semoules, farines, produits laitiers et viandes, mais aussi les légumes et les fruits.