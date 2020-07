APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE A ORAN : Vers la réalisation de 02 projets à El Macta

De sources proches de la cellule de communication de la wilaya d'Oran , on nous informe que le gouvernement a donné, son accord préalable à 02 projets de marchés de gré à gré simples pour la sécurisation de l’approvisionnement en AEP (Alimentation eu eau potable) à la population d’Oran.“Conformément au code des marchés publics et des délégations de service public, le gouvernement a donné son accord préalable pour la passation de deux (02) projets de marchés, selon le mode de gré à gré simple, pour la réalisation et le suivi des travaux de raccordement de la station de dessalement d’eau de mer d' El Mactaa, au réservoir de capacité de 50.000 m2 d’Arbaa, dans la wilaya d’Oran”, précise un communiqué des services du Premier ministre. Ce projet qui “vient répondre à un besoin urgent et essentiel à la population des wilayas d’Oran, Relizane, Mascara, Tiaret et Mostaganem dont la réalisation ne peut s’accommoder à la procédure d’appel d’offre habituel” est appelé, poursuit le communiqué, a être confiée à l’entreprise publique SOGERHWIT pour la réalisation et à l’organisme public de contrôle technique de la construction hydraulique CTH, pour le suivi et le contrôle technique des travaux. La concrétisation de ce projet qui s’inscrit dans le cadre des engagements et mesures urgentes décidées par les pouvoirs publics pour la sécurisation de l’AEP de toute la population au niveau national, permet de combler le déficit quotidien en matière d’alimentation en eau potable de la population dans certaines wilayas de l’Ouest du pays, conclut le communiqué. Les deux projets de marchés de gré à gré simples ont fait l’objet d’une communication du ministre des Ressources en Eau lors de cette réunion.