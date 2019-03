APPLICATION DE L’ARTICLE 102 : L’UGTA soutient la décision

Le parti de l’UGTA soutient la décision de Gaid Salah. « l’UGTA salue et prend acte de l’appel du général de corps d’armée Monsieur Ahmed Gaid Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’armée nationale populaire, à l’application de l’Article 102 de la constitution, constituant le cadre légal à même de surmonter la crise politique à laquelle est aujourd’hui confronté notre pays », a déclaré le secrétaire générale du parti à travers un communiqué Abdelmadjid Sidi Said connu pour son soutien à Bouteflika rejoint ainsi l’opposition « le changement est devenu nécessaire, comme il est évident qu’il doit se construire à travers un dialogue empreint de sagesse, permettant de faire émerger l’édification d’une nouvelle République, avec les aspirations de notre peuple et de sa jeunesse, et d’asseoir sereinement l’avenir et de préserver notre pays, l’Algérie »