APPELS A LA ‘’DESOBEISSANCE CIVILE’’ : Djemai et le FLN accuse ‘’la bande’’

C’est un Mohamed Djemai radicalement offensif qui s’en est pris mercredi aux auteurs des appels à la désobéissance civile lancés lors du 24ème vendredi de mobilisation. « Ces appels visent à imposer par la force une phase de transition et une internationalisation de la crise algérienne », griffe le chef du FLN pour qui de tels appels sont « le fait de la bande qui cherche à empoisonner le climat politique et répandre la rumeur ». Mohamed Djemai, qui intervenait mercredi devant les cadres du parti, réunis en conférence nationale au centre Abdelatif Rahal, s’est longuement attardé sur la crise politique actuelle. « La tenue de l’élection présidentielle dans les plus proches délais est la seule et unique voie pour sortir de la crise «, dit-il soulignant que « cela doit passer par un dialogue inclusif de tous les courants politique de la société ». Et Djemai de décliner sa définition du dialogue qui est « des concessions de part et d’autres et non la recherche du pouvoir sur le dos du peuple. C’est de cette manière que nous pouvons sortir de la crise ». En réponse aux attaques groupées qui ciblent le FLN, Mohamed Djemai assène : « Nous, au FLN on ne guette pas les opportunités, on n’investit pas dans la crise au détriment du pays pour des gains politiques, on ne cherche pas des butins personnels ». Comme de juste, Djemai a consacré dans son intervention un long clin d’œil à l’Armée pour s’en être tenue « à ses missions républicaines », pour s’être aussi opposée aux « projets » qui visent à « saper la stabilité et la sécurité du pays ». « La direction de l’Armée est aux mains des patriotes et des Moudjahidine et œuvre à concrétiser les attentes légitimes du peuple algérien », insiste le patron du FLN. Et de conclure par une mise en garde contre le risque de persistance de la crise qui "va avoir des impacts économique et sociaux et risque même de remettre en cause les acquis du Hirak ».