APPEL DE BENSALAH AU DIALOGUE : Le RND adhère et dénonce l'exclusion

Le RND, à l’instar du FLN d’ailleurs, n’avait pas tardé à réagir à l’appel au « dialogue politique large et sans exclusif » lancé par Abdelkader Bensalah ce lundi, à la veille de la célébration du double anniversaire du 20 août 55 et 56. « Le RND accueille avec satisfaction le contenu de l’intervention du chef de l’Etat invitant les forces politiques et la société civile à la nécessité d’aller au dialogue large et sans exclusion en tant que voie unique qui garantira au peuple algérien de choisir son président» lit-on dans le communiqué publié sur le site du parti. Le parti dirigé actuellement par Azzeddine Mihoubi renouvelle aussi l’appui du RND pour le panel de dialogue de Karim Younés, rappelant aussi son « engagement » en faveur du dialogue politique qualifié de « nécessité impérative et non de choix ». Même si l’instance de Karim Younés, a fait le choix de ne pas associer le FLN et le RND au dialogue, la direction de ce dernier se propose d’y apporter sa contribution, invitant néanmoins à « placer l’intérêt du pays au- dessus des intérêts partisans ».