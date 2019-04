APPEL A LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES : L’auteur présumé, arrêté à Londres

Un ressortissant algérien répondant au nom de Toufik H. (39 ans) résidant à Bracknell (sud est de Londres) a été arrêté par la police, pour avoir menacé d’agression à l’acide, dans une vidéo sur les réseaux sociaux, les femmes qui participeraient aux manifestations de protestation à Londres, pour revendiquer leurs droits. Un communiqué de la police a indiqué que le prévenu, qui a également encouragé d’autres "à la violence à l’égard des manifestantes, a été libéré sous caution jusqu’au 2 mai". La police poursuit son enquête sur les circonstances entourant cet incident, précise le communiqué. Par ailleurs, à propos de manifestations, il y a lieu de signaler que pour la septième semaine consécutive, des ressortissants algériens, dont le nombre est évalué à 500 personnes environ, se sont regroupés samedi sur la place de Marble Arch, dans le centre de Londres. Outre les chants patriotiques habituels, les slogans entendus cette fois, appellent à la démocratie et au changement, à un Etat de droit et à la lutte contre la corruption et contre l’ingérence étrangère.