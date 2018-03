APOLOGIE DU TERRORISME : Le tribunal de Tiaret relaxe 08 accusés

Le tribunal criminel près la Cour de Tiaret a innocenté 8 personnes âgées de 24 à 57 ans lesquelles ont été placées auparavant sous mandat de dépôt après avoir été accusées de soutien et apologie du terrorisme. En revanche, le principal accusé, qui est toujours en fuite, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Lors de l’audience, les personnes accusées ont réfuté les accusations retenues contre eux et ont déclaré n’avoir aucun lien avec les activités terroristes seulement des liaisons avec le principal mis en cause qui était installé dans un pays européen et ce, pour l’accès à l’étranger, ignorant totalement que ce mis en cause était en liaison avec des organisations terroristes comme Daech en signalant que ces personnes accusées ont des liens familiaux entre eux ,et qu’ils menaient des relations par le biais des réseaux sociaux dont Facebook et eu égard à l’absence de preuves justifiant les activités terroristes, le président de la séance criminelle les a innocentés.