APOCE : Le prix du masque ne doit pas dépasser 15 DA

Le président de l’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi a indiqué que le prix réel du masque de protection ne doit pas dépasser les 15 DA. Dans une déclaration à la Radio nationale, le président de l’APOCE estime que le port du masque de protection est une obligation compte tenu de l’évolution de l’épidémie du coronavirus dans le pays. Cependant, « le prix du masque ne doit pas dépasser les 15 DA », souligne-t-il. Zebdi a insisté sur la nécessité d’organiser les comportements du consommateur en ce temps de crise sanitaire que traverse le pays. Il ajoute dans ce sens que l’engagement du citoyen au respect des mesures est un devoir national. Concernant l’obligation du port du masque, le président de l’APOCE affirme qu’il n’y a aucun prétexte à ne pas en porter un. « En cas de non-disponibilité, le citoyen doit se débrouiller, et ce en le confectionnant avec du tissu », préconise-t-il. Mustapha Zebdi a considéré que le prix du masque plafonné par le ministère de la Santé à 40 DA est trop élevé. Il insiste également sur la nécessité de la commercialisation de ces masques au niveau des pharmacies. Rappelons que le prix du masque de protection a été plafonné en Algérie, par le ministère de la Santé, à 40 DA l’unité.