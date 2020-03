APN : Les députés refusent de lever l'immunité parlementaire de Ouali

Les députés du FLN et du RND qui composent la majorité à l’APN ont rejeté massivement de lever l'immunité parlementaire de leur collègue Abdelkader Ouali, ex-ministre et député de la circonscription de Mostaganem. A l’issue du vote à bulletin secret, 201 députés ont voté contre la procédure de levée de l’immunité parlementaire à leur collègue contre 43 élus ayant soutenu la procédure et 35 députés se sont abstenus. Rappelons que face au refus du député Abdelkader Ouali de se déchoir volontairement de son immunité parlementaire, la commission juridique parlementaire a décidé conformément à l’article 72 du règlement intérieur de l’APN d’actionner la procédure légale de levée de l’immunité via un vote. Notons que la demande de levée de l’immunité parlementaire a été introduite par le ministre de la justice .Abdelkader Ouali est poursuivi dans des dossiers relatifs au détournement de foncier. De son côté, Abdelkader Ouali, avait qualifié les accusations portées contre lui par la justice de dures, et qu’elles ne sont pas fondées.