APN : Le SG du FLN appelle Bouchareb à démissionner

Le FLN enclenche le processus de destitution du président de l’APN. Son secrétaire général Mohamed Djemai a appelé ce jeudi 16 mai le président de la chambre basse du Parlement Moad Bouchareb à démissionner de son poste. « J’appelle Bouchareb à mettre l’intérêt du pays et du peuple au dessus de toute considération en ayant le courage requis pour démissionner de son poste de président de l’APN, sachant que nous souhaitons que les choses se fassent d’une manière civilisée », a lancé M. Djemai, lors d’un point de presse à l’hôtel Golden Tulip à Oued Smar dans la banlieue sud d’Alger, et ce à l’issue d’une réunion avec le groupe parlementaire du FLN à l’APN. Le 24 octobre dernier, Moad Bouchareb a été installé à la tête de l’APN, après un putsch contre Said Bouhadja, le président élu de la chambre basse du Parlement.