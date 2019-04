APN : La séance de questions au gouvernement annulée

Le bureau avait prévu pour ce jeudi une séance de questions orales destinées à huit ministres. Ces derniers devaient répondre à 24 questions émanant pour la plupart des partis proches du pouvoir (FLN et RND). L’annonce de la tenue d’une telle séance avait provoqué une vive polémique sur les réseaux sociaux, beaucoup y voyant une autre provocation pour la rue qui rejette le gouvernement Bedoui. Les députés de l’opposition avaient déclaré qu’ils allaient boycotter la séance. Lakhdar Benkhellaf, du Front de la justice et du développement, a réagi en indiquant que l’organisation d’une séance de questions orales par le parlement présidé par Mouad Bouchareb constituait une « provocation », « un comportement irresponsable » et « une trahison du mouvement populaire ». « Encore une fois, la provocation vient de l’homme au cadenas qui a légitimé le pouvoir de fait sous la bénédiction de la tête de l’hydre Saïd Bouteflika, pour s’autoproclamer président de l’APN en fermant le siège du parlement avec un cadenas au mépris de la Constitution et des lois. Aujourd’hui, après son rejet par le peuple algérien et les députés honorables, il décide de programmer une séance de questions orales », a dénoncé le député du FJD. Pour rappel, le gouvernement fait face à un vif rejet populaire et les visites de ministres sur le terrain sont systématiquement perturbées par des citoyens en colère.