APN : 2 candidatures au Conseil constitutionnel validées

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a validé, lundi, deux candidatures à la qualité de membre au Conseil constitutionnel et soumis le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés. Le Bureau de l'APN a tenu une réunion présidée par Slimane Chenine, président de l'APN, durant laquelle le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine a été soumis à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés et a pris connaissance de la liste des députés candidats à la qualité de membre au Conseil constitutionnel, outre la validation de deux candidatures, indique un communiqué de l'APN. L'ordre du jour de la réunion a porté également sur l'examen des questions orales et écrites déposées auprès du bureau de l'APN, où il a été décidé de les soumettre au gouvernement, car répondant aux conditions de forme, outre l'examen de demandes d'organisation de journées parlementaires des missions d'information par certaines commissions permanentes. La réunion a évoqué, en outre, les répercussions économiques et sociales du Coronavirus, valorisant "les mesures concrètes ayant été prises par l'Algérie dans différents secteurs", conclut le communiqué.