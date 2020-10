APICULTURE : Mostaganem aura sa ‘’Maison du miel’’

Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la nutrition organisée, en différé, ce Jeudi 22 Octobre 2020, le wali a pris tout son temps pour visiter les 23 stands et prendre langue avec les exposants concernés avec qui il a discuté en toute franchise, sur les points qui les intéressent. Ce fut aussi une occasion consacrée à la création d’une « Maison du Miel » à Mostaganem pour booster la filière de l’apiculture et la commercialisation de sa production. Arrivé au stand d’exposition du miel produit à Mostaganem, M. Aïssa Boulahia,a eu un entretien avec M.Miloud Abbassa, résident de l’association des apiculteurs de Mostaganem. Celui-ci a indiqué à M. le Wali que l’association des apiculteurs compte quelque 800 membres répartis à travers tout le territoire de Mostaganem, précisant que le gros de l’élevage d’abeilles est concentré dans la région du Dahra, à savoir : Sidi Lakhdar, Achâacha, Sidi Ali, Nekmaria, Ouled Maâllah. Dans ce contexte, le nombre de ruches déposées dans les différents milieux naturels (Forêts et arbres fruitiers), à travers la wilaya, Le président de l’Association des apiculteurs de la wilaya de Mostaganem a indiqué qu’il y a 800 professionnels et 25 000 essaims d’abeilles, environ, qui produisent quelque 90 tonnes /an en moyenne où chacune d’elle produit entre 8 à 12 kg de miel, environ selon les saisons. Outre les divers problèmes, rencontrés souvent dans le manque de matériels et autres équipements dédiés à l’élevage, M. Miloud Abbassa, a attiré l’attention du Wali sur l’épineux et sempiternel problème impactant les apiculteurs qui est celui de la commercialisation du produit noble :le miel. Il a signalé que la production se vend sur des étals improvisés dans des souks et marchés à travers les communes de la wilaya, dans une concurrence déloyale. Tous les Mostaganemois connaissent ce problème depuis des lustres puisque le Président des apiculteurs, et deux ou trois autres, font une exposition-vente de miel, sous des chapiteaux, chaque samedi de la semaine, au niveau des alentours de l’APC de Mostaganem. Le wali, M. Aïssa Boulahïa, a pris acte de l’importance du problème de commercialisation des différents miels produits à Mostaganem, du fait que les apiculteurs ne trouvent pas d’espace de vente pour écouler leur produit .Pour le ver, la contrainte majeur et booster la filière, le Wali a promis de mettre à la disposition ,des apiculteurs de la région ,un espace commercial qui leur est spécialement dédié .A cet égard, il a annoncé qu’il a décidé la création d’une « Maison du Miel » qui serait mise en service à l’occasion de la célébration du 1er Novembre 1954.Voilà de quoi réjouir la corporation des apiculteurs Mostaganémois et de permettre aux consommateurs de trouver de la disponibilité et de la variété dans les miels du terroir