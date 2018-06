APC TEGHALIMET : Le wali de Sidi Bel Abbès prône pour le déblocage

Le wali de Sidi Bel Abbès, Tahar Hachani, agissant en véritable réconciliateur, a réuni hier, en présence du DRAG et du Chef de la Daïra de Télagh, l'ensemble des élus de l'A.P.C de Téghalimet, laquelle fait face à une situation de blocage depuis les élections municipales de novembre 2017 et à la ténacité des élus qui ont persisté longtemps dans le climat de discorde et de crise sans précédent avec le maire d'obédience P.L.J qui n'a pas acquis la majorité absolue, apprend -on de sources informées. Le premier responsable de l'exécutif de wilaya, tout en faisant part de son souci et son inquiétude devant le marasme qui sévit à l'A.P.C de Téghalimet aurait sommé les 13 élus, de mettre fin à cette situation de blocage et d'y trouver un dénouement heureux. Il a en effet, prôné la constitution d'un exécutif ainsi que la désignation des diverses commissions, "une issue réconfortante, permettant de servir l'intérêt général, sinon l'application de la loi serait irréversible".