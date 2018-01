APC DE TISSEMSILT : Le vrai travail débutera dans quelques jours

Apparemment, les choses ne sont encore pas rentrés dans l’ordre au niveau de la nouvelle assemblée populaire communale de Tissemsilt et on devra attendre encore une semaine pour voir un vrai début de mission pour les vices présidents, les délégués communaux et les cinq délégués des divisions, la raison n’est surement pas politique ou conflictuelle, le nouveau président semble être submergé par certains engagements dont la signature des documents qui selon certaines sources dépassent les trois cent signatures par jour ainsi que la réception et l’écoute des doléances des citoyens lesquels semblent être reçus par le nouveau président un peu partout et à toute heure de la journée, toutefois, l’officialisation des élus dans leurs nouvelles fonctions et tâches semble être ajournée pour cette prochaine semaine dont les commissions permanentes dans les domaines suivants ; 1-l’économie, les finances et l’investissement, 2-les affaires sociales culturelles, sportives et de jeunesse, 3-l’hydraulique, l’agriculture et la pêche 4-l’aménagement du territoire, l’urbanisme, le tourisme et l’artisanat et enfin 5-la santé, l’hygiène et la protection de l’environnement. En somme, partant des anciennes expériences, les défis et les challenges, ces deniers ont fourni un vrai aperçu sur ce qui attend l’élu durant ce mandat 2017-2022, à commencer par le recouvrement primordial pour la survie de la commune, les habituelles taches telles l’éclairage, le ramassage des ordures ménagères, les cimetières et le bureau d’aide sociale qui s’apparentent comme la priorité des élus de l’APC. Enfin, il est à préciser que des élus nous ont confirmé que d’ici quelques jours, ils seront accrédités par la signature pour pouvoir entamer leurs missions.