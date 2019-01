APC DE TIARET : Un fonctionnaire pris en flagrant délit de corruption

Ce mercredi 9 janvier 2019, en début d’après-midi, un fonctionnaire, exerçant ses fonctions au service de l'urbanisme et de l'habitat à l’assemblée populaire communale de la ville de Tiaret, a été pris en flagrant délit de corruption, apprend-on auprès d'une source sécuritaire qui ajoute qu'un citoyen s'est présenté à ce fonctionnaire en vue de la régularisation de son certificat de conformité et ce, pour l’achèvement de sa construction. Après quelques moments de négociations, le fonctionnaire a demandé une somme de 20.000 dinars en contrepartie d'une rapide régularisation de la situation.et le consentement du citoyen n'a pas tardé et avant de lui remettre le montant "exigé», le citoyen a photocopié les billets et s'est présenté devant le procureur de la République, près le tribunal de Tiaret, lequel a ordonné aux services de police judiciaire de mener toutes les procédures nécessaires dans de telles circonstances. A ce titre, les services de police judiciaire se sont déplacés au bureau du fonctionnaire et l'ont pris en flagrant délit de corruption, en train de recevoir la somme exigée soit 20.000 dinars. Arrêté, il fut présenté par devant le procureur de la République, près le tribunal de Tiaret.