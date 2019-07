APC DE MOSTAGANEM : Présentation du POS des falaises de la salamandre

Une réunion technique et de travail de la commission POS, a eu lieu hier au siège de la commune de Mostaganem pour délibérer sur l’étude du plan d’occupation du sol (POS), des falaises de la salamandre dans la commune de Mostaganem, lancée en 2008. Apres la présentation de l’étude qui a été suivie de débats des élus, les membres de l’APC ont voté à l'unanimité et privilégié d’inscrire les lots 01 et 0 2 dans la case équipement de soutien aux activités portuaires et l'extension future du port prévue pour les bassins 03 et 04, ainsi que la nécessité des besoins en locaux et services et parking à étages. Ce choix a été retenu pour éviter le bradage du foncier maritime très convoité par les promoteurs immobiliers et les particuliers. Cette réunion s'est orientée vers le verrouillage des lots 01 et 02 pour soutenir et préserver le foncier pour la réalisation des équipements et projets d’utilités publiques, tout en avantageant les activités de loisirs et de promenade dans cette zone touristique, pour ne pas en faire une zone morte après les heures ouvrables du port. D'autres rencontres sont prévues pour enrichir les débats sur les objets à implanter.