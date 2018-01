APC DE MOSTAGANEM : Installation de la Déléguée ‘’d’el Houria’’

Hier matin, le P/APC de Mostaganem, en l’occurrence M. Abdelkader Belkhodja, accompagné des membres de l’exécutif Communal a effectué une visite d’inspection et de travail. A cet effet, c’est le quartier d’El Houria qui a été principalement concerné par cette visite avec l’objectif de sa prise en main, sous l’autorité de l’APC de Mostaganem .Il est bien connu que cette cité « El Houria » a été délaissée pendant de nombreuses années où de nombreux problèmes se sont faits jour, sans pour autant trouver de solution. C’est dans cette optique de s’occuper sérieusement que M. Abdelkader Belkhodja, le P/PAPC de Mostaganem s a commencé à s’employer d’abord à procéder à l’installation de l’Elue, Madame Djamîa Belalia, en qualité de « Déléguée Spéciale de l’APC de Mostaganem pour la Cité El Houria ».A ce titre, elle bénéficie de délégation de signature et de pouvoir du Maire pour mener à bien sa mission du reste définie au niveau de l’Exécutif. Au cours de cette visite, le Maire et son staff ont visité le petit bâtiment, bien Communal, qui était affecté à la DJS et abandonné par cette dernière. Le constat visuel était amer devant l’état de dégradation avancée des locaux et M. le P/APC a décidé de récupérer cette structure de bonne facture architecturale pour la restaurer et l’affecter à un usage utile et permanent. Dans la lancée, la visité a concerné également les locaux de l’annexe de l’APC dans lesquels quelques agents sont chargés de l’Etat Civil et là aussi, les membres de l’Exécutif et M. le Maire ont décidé de réhabiliter cette annexe en vue de l’affecter à une autre utilité publique. La salle de judo qui a connu des déboires et finalement exploitée par une Association de Judo a elle aussi été visitée et pourrait bien bénéficier d’une aide de la part de l’APC. En dernier point, ce fut la visite de l’Ecole primaire ‘’Ahmed Mahi’’ où il leur a été relevé diverses insuffisances fonctionnelles à prendre en charge. M. le Maire a, notamment, rencontré et écouté des suggestions des riverains de cet établissement scolaire ainsi que ceux de la Directrice, tout en visitant les lieux. La délégation a pris bonne note et doit se réunir en conseil pour discuter des décisions utiles qui seraient à prendre en vue d’améliorer la situation, au niveau de la « Cité El Hourria ».