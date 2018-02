APC DE MEZAOUROU (SIDI BEL ABBES) : Des citoyens réclament le départ du SG

Ce imanche, de nombreux citoyens, en majorité des jeunes de Mezaourou,50 km au sud de Sidi Bel Abbès, se sont rassemblés devant le siège de la mairie, banderoles à la main, afin de réclamer des premiers responsables de la wilaya, le départ pur et simple de l'actuel secrétaire général de l'A.P.C,"sous le coup, ont-ils rappelé, d'une peine d'emprisonnement." Le secrétaire général que nous décrions aujourd'hui et accusons de tous les maux, diront d'autres contestataires, a comparu en compagnie de l'ex-maire de la ville, d’obédience F.N.A, devant la justice à la fin du mois de décembre 2017 pour une affaire d'ouverture de plis non conforme à la réglementation. Les deux co-accusés ont donc été condamnés à une (01) année de prison ferme assortie de 50.000,00 da d'amendes. L'ex-maire, devenu membre de l’A.P.C, lors des dernières élections communales, en obtenant 03 sièges, vient de recevoir, en fin de semaine dernière, une décision de suspension émanant des services de la wilaya, alors que le S.G qui aurait englouti la commune dans un marasme sans précédent, exerce à nos jours ses fonctions. C'est aberrant"! 'Comme nous croyons et faisons confiance à l'appareil judiciaire, concluent d'autres locuteurs, nous demandons que justice soit faite". Sollicité par nos soins, pour d'amples renseignements, le maire soulignera devant ce mouvement observé en face de la mairie, que les jeunes protestataires seraient l'objet d'une simple pression, voire même une manipulation.