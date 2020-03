APC DE MERS EL-KEBIR (ORAN) :Disparition du lot de pièces détachées d'un montant de 450 millions de centimes

De source proche des services de sécurité, l' on nous informe de la disparition d'un lot de pièces détachées estimé à quelque 450 millions de centimes ayant été stocké dans le magasin du parc de la municipalité de Mers El-Kebir. Selon les informations recueillies auprès des élus on apprend que ce lot de pièces détachées d'engins aurait disparu du temps de l'ex-maire Rahmani Saïd, suspendu par l'actuel wali, Djellaoui Abdelkader, pour des motifs de détournement de biens publics. L’ex-maire serait cité dans cette affaire de disparition de lot de pièces détachées. Selon le chef de parc roulant de l'APC, la disparition a été signalée par le magasinier. Une enquête fût ouverte par les éléments de la brigade financière et économique de la wilaya d'Oran pour déterminer les aboutissants de cette affaire de vol de pièces détachées.