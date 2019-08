APC DE MERS EL KEBIR-ORAN : Des projets fantômes d'aménagement des écoles !

Des membres de la société civile ont révélé au journal ‘’Réflexion’’ que plusieurs projets fantômes d'aménagement des établissements scolaires de l'année scolaire 2018/2019 non réalisés ont été facturés et encaissés, tandis que la commune de Mers El Kebir enregistre un déficit important en matière d'aménagement des différents établissements scolaires qui sont dans un état de dégradation avancé. Bien que les instructions du wali d'Oran sont claires quant aux directives données aux membres de l'exécutif, les chefs de daïras et les P/APC concernant la bonne préparation de la rentrée scolaire 2019/2020. Sur un total de 44 établissements scolaires programmés par la direction de l’éducation pour la prochaine rentrée scolaire 2019-2020, plus d’une trentaine seront livrables à cette échéance. Les établissements ne seront pas livrés à temps , comme malheureusement le cas de la commune de Mers El Kebir, où plusieurs établissements scolaires n'ont pas fait l'objet d'aménagement conformément aux cahiers des charges qui ont été élaborés par les services techniques de la daïra d’Ain El Turck, ce qui a soulevé le courroux et la colère des citoyens du village et particulièrement ceux des quartiers populeux Sardinia, Lalla Khedidja, El bassane de la Sonade, et autres bidonvilles de cette importante municipalité côtière qui englobe plus de 60.000 âmes .Les citoyens menacés d’être confrontés à une crise pertinente de surcharge des classes et du délabrement des groupes scolaires en l’absence de tous travaux d'aménagement , ils demandent aux autorités l'ouverture d'une enquête pour dévoiler les dessus de cette gestion qui fait défaut .