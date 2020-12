APC DE MERS EL- KEBIR (ORAN) : 86 travailleurs réclament l'exonération de l'IRG

Rappelons que le Premier ministre Abdelaziz Djerad a annoncé officiellement la suppression de la redevance de l’impôt de l’IRG pour les salaires égaux ou inférieurs à 30.000 dinars. De ce fait, les pensionnaires en question bénéficieront également de cette suppression. À titre informatif, la taxe de l’IRG est estimée à 1.000 dinars, pour les pensionnés dont le salaire est compris entre 30.000 et 40.000 dinars, toujours selon la même source. Sur le revenu depuis le 1er juin 2020, à l'exception du mois de décembre, lorsque les travailleurs concernés ont été surpris de recevoir leur salaires du mois de décembre à la fin de la semaine dernière avec le calcul de l'impôt sur le revenu, ce qui constitue une violation de l'article 9 de la loi de finances du 04 juin 2020 et la violation des instructions du président de ne pas calculer l'impôt pour les travailleurs avec faible revenu. Le calcul de l'impôt sur le revenu pour le mois de décembre aurait créé une confusion chez ces travailleurs qui exercent correctement leurs fonctions, en particulier les nettoyeurs publics et les travailleurs de la pureté qui exercent leurs fonctions dans les conditions les plus difficiles été comme hiver et avec le moins de moyens afin de préserver l'environnement, et la santé des citoyens sans oublier les travailleurs professionnels, travailleurs des services, chauffeurs, agents de sécurité et de prévention, en plus des agents des services d'état civil, documents biométriques et autres emplois, de fournir un service rapide et bon aux citoyens dans le cadre de l'amélioration des équipements publics. A cet effet, le conseil syndical de l'APC de Mers El-Kebir a adressé une correspondance à la tutelle de la daïra de Ain Turck dont une copie nous a été adressée pour régulariser les 86 travailleurs qui n'ont pas été encore exonérés de l'IRG, et qui perçoivent encore le même salaire sans aucune augmentation. Ils appellent les autorités concernées à intervenir pour restituer l'impôt sur le revenu du mois de décembre aux travailleurs dès que possible sans le répéter à nouveau.Dans le même contexte, rappelons que le plan d’action du gouvernement consistera à renforcer le bénéfice fiscal tout en réformant les taxes d’impôts et à cet effet, le président de la République, M. Tebboune avait exprimé lors de son intervention prononcée le 16 Février dernier durant la séance de travaux Gouvernement-Walis sa volonté de lutter contre tous types de fraudes à commencer par criminaliser l’évasion fiscale.