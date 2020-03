APC DE MERS EL-KEBIR : Le nouveau maire, installé dans ses fonctions

Cadre de formation, le nouveau maire Kheddam Sidi Mohamed issu du parti FLN s’est présenté comme candidat unique à cette magistrature du fait que sa formation avait obtenu la majorité relative aux dernières élections.. L’installation du nouveau président de l'assemblée communale (P/APC) a eu lieu au siège de l'APC de Mers El Kebir jeudi dernier en présence de tous les membres élus des partis, ainsi que le secrétaire général du syndicat de la commune, Boutaleb Abdelkader et les autorités locales de la daïra de Ain Turck. L'assemblée a été présidée par le chef de la daïra de Ain Türck Bekka Mustapha. Ce nouveau maire le sieur Kheddam Sidi Mohamed issu de la liste du parti FLN aux élections locales de 2017 est remplaçant de Rahmani Said suspendu de ses fonctions par le wali d’Oran Djellaoui Abdelkader après sa condamnation de 03 ans de prison mais aussi pour plusieurs autres infractions et dossiers qui sont en cours de traitement au niveau de la cour d’Oran. Un large programme sur tous les plans notamment en matière de développement a été établi et sera mis en œuvre après l'installation de son bureau et l'ensemble des commissions. Qu’en sera-t-il des projets gelés et développement local ? Interrogé par le Quotidien Réflexion, le nouveau maire a répondu clairement, qu’il sera procédé à la continuité de tous les projets en cours, notamment les projets inscrits. A commencer par la propreté de la ville de Mers El Kebir . "L'une de nos première priorités est la propreté”, a indiqué le maire, “Nous espérons avec la participation de l'ensemble des citoyens y compris le mouvement associatif, les associations des quartiers, ainsi, la société civile, à parvenir à assainir la situation et amélioré les conditions de vie des citoyens qui sont confrontés à moult problèmes d’hygiène de transport et surtout l’absence des cantines scolaires des 07 établissements relevant du primaire qui n’ont pas à ce jour goutter au repas chaud ni encore moins froid.