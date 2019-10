APC DE MERS EL-KEBIR : Le maire suspend les indemnités de quatre élus

Quatre membres de l'exécutif de la municipalité de Mers El-Kébir ont été sanctionnés par l'actuel P/APC, M. Rahmani Said , qui dirige cette importante municipalité depuis son installation en octobre 2016. En effet, deux vice-présidents, en compagnie d'un délégué communal et d'un président de la commission permanente ont été surpris par l'annonce de la suspension de leurs indemnités, émanant de l'actuel maire qui n'a pas hésité, selon plusieurs sources, d’ exiger aux élus sanctionnés de signer deux délibérations non conformes à la réglementation en vigueur et entachées d’irrégularités, chose qu'ils ont refusé de peur d'être impliqués dans ses affaires scrabbleuses. Devant cet dépassement suivi de chantage, les quatre élus en compagnie de ensemble des membres de cette municipalité ont interpellé le wali d'Oran pour prendre en toute urgence les mesures qui s'imposent afin de mettre un terme à ces dépassements qui n'augure rien de bon et qui ne font qu'entacher la réputation de cette importante municipalité côtière de la wilaya d’Oran. Il est aussi à rappeler que le maire devait comparaître hier mercredi 09 octobre en audience devant le tribunal de Cité Djamel pour le délit de détournement d'un logement de fonction appartenant à la Cour d’Oran.