APC DE MERS EL-KEBIR : Le 1,3 milliard de centimes pour les cantines scolaires rejeté par la daïra

Les membres du bureau de l’exécutif de la municipalité de Mers El Kebir ont rejeté à quatre reprise la délibération du projet de la restauration des cantines scolaires de sept établissements scolaires relevant du primaire, implantés au niveau du chef-lieu de la commune de Mers El-Kebir, pour des motifs de mauvaise gestion et prise de décision unilatérale de l’actuel P/APC qui a usé de ses prorogatives pour présenter le projet de la restauration des cantines scolaires avec le reste des montants alloués aux différents projets réalisés dans les quartiers et douars de Mers El-Kebir, soit un reliquat de 13 millions de dinars. Ce blocage avait été pourtant cité dans nos précédents articles, ce qui a poussé les autorisés locales notamment le chef de la daïra de Ain Turck à réagir en toute urgence afin que ces centaines d’élèves puissent bénéficier de la restauration qui fait défaut depuis la rentrée scolaire du 04 septembre dernier et ce, suite au rapport que vient de déposer sur le bureau du wali, la commission de l'éducation de l'assemblée populaire de wilaya d'Oran et qui est sans équivoque. Cette commission n'a pas manqué de relever de grosses lacunes dans la restauration scolaire surtout dans les zones reculées de la wilaya d'Oran où une disparité dans la qualité des menus a été observée en comparaison avec des cantines du centre-ville. Cette situation a été jugée discriminatoire par les membres de cette commission envers ces écoliers qui sont obligés de parcourir de longues distances afin de rallier leurs établissements, qui sont en principe prioritaires pour la restauration scolaire. Toutefois, certaines écoles sont ou bien dépourvues de cuisines ou bien manquant cruellement de personnel pour en assurer le service. «Dans la majorité des cas, le repas se limitait à deux olives, un œuf et un morceau de fromage», a révélé une source proche du dossier. A cet effet, les membres du comité exécutif ont changé d’avis pour approuver de nouveau ledit projet de la restauration des cantines scolaires ,malheureusement il a fait l’objet de rejet par la tutelle de la daïra pour les motifs de procédure non conforme à la règlementation en vigueur en matière de passation de marché introduite par le maire qui n’a pas respecter les procédures légales et les 700 enfants scolarisés sont pénalisés à cause de la mauvaise gestion qui guette cette importante municipalité côtière de la wilaya d’Oran.