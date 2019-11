APC DE MERS EL-KEBIR : Enquête sur un projet d’énergie solaire de 430 millions de cts

Le projet en question, selon nos sources, détourné pour alimenter uniquement les bureaux des services de l'état civil, n'a pas suffit pour faire fonctionner tous les bureaux du siège de la commune, ce qui conduit à l’utilisation de l’électricité publique, où les factures ont été gonflées, ce qui est incompatible avec le montant qui leur est alloué avec la complicité des services techniques qui ont établi le cahier des charges. Ce fameux projet des énergies solaires a fait l'objet d'une transaction frauduleuse et de détournement de deniers publics, sachant bien que le montant du projet réalisé pour une seule structure du bureau de l'état civil ne dépasse pas les 120 millions de centimes. Des factures dudit projet ont été gonflées, ce qui dévoile les surfacturations du projet qui a été surévalué par l'actuel maire qui est entaché de plusieurs irrégularités de détournement de deniers publics depuis son installation à la tête de cette importante municipalité côtière de la wilaya d'Oran. Il faut signaler que l'actuel maire, poursuivi dans plusieurs dossiers de détournement et de faux et usage de faux, est toujours en fonction. A n’y rien comprendre des décisions des pouvoirs publics qui ferment l'œil sur les différents agissements de cet élu qui ne recule devant rien vu les différents détournements de deniers publics qui ont été pourtant dénoncer par les résidents de cette importante municipalité côtière de Mers El-Kebir. Malheureusement aucune sanction ne lui a été infligée par les services de l'inspection générale de la wilaya d'Oran qui ferment l'œil sur tous ces dépassements orchestrés par ce maire d’obédience du parti FLN qui fi foi des lois républicaines, agissant en toute impunité avec abus d'autorité devant le silence des pouvoirs publics qui n'ont pas jugé utile de le sanctionner pour des motifs qui donnent à réfléchir.