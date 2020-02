APC DE MERS EL KEBIR : Enquête sur les couffins de Ramadan 2019

Le wali d'Oran Djellaoui Abdelkader a dépêché une commission d'enquête pour éplucher les listes des bénéficiaires des 6000.00Da du couffin de Ramadan de l'exercice 2019. Selon les informations recueillies auprès des membres de la société civile de la commune de Mers El Kebir, plusieurs dépassements ont été enregistrés dans la confection des listes des bénéficiaires des 6000.00 Da représentant le couffin de Ramadan. Des jeunes célibataires en compagnie des familles aisées et pire encore, ceux hors de cette commune des non-résidents qui ont bénéficié de cette enveloppe destinée aux familles démunies. Il est à rappeler que plusieurs sit-in ont été organisés l'année dernière durant le mois de Ramadan par les familles nécessiteuses résidentes dans la commune de Mers El kebir et qui n'ont pas bénéficié de cette allocation financière des 6000.00 Da que l'Etat a accordé aux démunis. Actuellement, une commission d'enquête des services de la wilaya d'Oran est à pied d'œuvre sur les lieux pour enquêter sur ces dépassements qui n'augurent rien de bon , sachant bien que cette municipalité depuis l'installation de l'actuel maire Rahmani Said, aucune situation ne s’est améliorée et ce dans l'ensemble des secteurs confondus. Devant ces dépassements qui sont enregistrés dans cette importante municipalité, il est temps que les pouvoirs publics et â leur tête le wali d'Oran prennent des dispositions qui s'imposent en vue d'assainir la mauvaise gestion qui est enregistrée au quotidien dans cette importante municipalité côtière de la wilaya d'Oran.