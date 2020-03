APC DE MERS EL HADJADJ : Affichage de la liste des 300 bénéficiaires de logements sociaux

Cette liste concerne les bénéficiaires de logements sociaux dans sa formule dite à points, sachant bien que ces communes enregistrent un déficit énorme sur le nombre très élevé des demandeurs de logements sociaux d’une part et d’une autre le nombre de logements sociaux à distribuer. Selon les informations recueillies auprès de quelques familles qui attendent avec impatience leur relogement, ont contesté les listes, car ils n’y figurent pas. Notons que pour les 300 logements il y a pas moins de 3.000 demandes. Pour parer à cette situation, une autre liste qui devrait comprendre elle aussi 300 logements sera affichée en principe en septembre prochain. A cet effet, la daïra et la commune viennent de mettre sur pied une commission pour réceptionner les recours selon les procédures légales qui interviennent après l'affichage des listes de bénéficiaires, et permettent au citoyen s'estimant lésé la possibilité d'introduire des recours auprès de la commission ad hoc. De gros moyens humains et matériels sont mis en place pour établir la liste des bénéficiaires sur la base d’un certain nombre de critères de manière à ne retenir que les demandeurs dans un réel besoin de logement. Il demeure que les nombreuses familles exclues ou récalcitrantes aux décisions d’attribution constituent un véritable casse-tête chinois pour les autorités. Pour rappel prés de 17.000 logements publics locatifs (social) sont en cours de réalisation à Oran. Une grande partie de ce programme sera réceptionnée vers la fin de l’année prochaine. Dans ce contexte 10.700 logements sociaux sont en cours de réalisation au niveau du pôle urbain Oued Tlelta dont 700 unités destinées aux habitants de cette commune, dont les travaux seront achevés mars 2020, alors que les 10.000 restants seront distribués dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire.