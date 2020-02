APC DE MASCARA : Une commission ministérielle au service biométrique

Suite à la disparition de documents de l’état civil, carte nationale d’identité et passeport, considérés comme documents officiels, le Ministère de l’Intérieur a dépêché une commission qui a auditionné plusieurs agents du service biométrique. La commission en question est restée deux jours pour partir avec un rapport détaillé sur la situation de cette APC qui n’arrive pas à sortir de son marasme. En effet, après une situation de blocage qui a duré plus de 11 mois, le maire installé vient d’être terrassé par un AVC et un autre vient de le remplacer pour assurer l’intérim.