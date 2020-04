APC DE MASCARA : Le laboratoire communal fabrique du "gel" stérilisant

Le président de l'assemblée populaire communale de Mascara, Docteur Ameur Sid Ahmed, a déclaré que dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Corona, et dans une initiative qui est une première du genre au niveau national, le laboratoire communal relevant du bureau d'hygiène de Mascara, commencera à partir de cette semaine la fabrication dans un premier temps, de 500 litres de solution "gel" desinfectant, selon les critères et les normes énoncés par l'organisation mondiale de la santé (OMS). Ce gel sera distribué gratuitement aux établissements de santé et aux administrations publiques, notamment celles dont les éléments sont dans les premiers rangs pour affronter et combattre l'épidémie, et ce face à la forte demande en raison de son utilisation par les médecins et les infirmiers, les agents de la protection civile, les éléments de la sureté nationale et de la gendarmerie nationale. Il convient de noter, que depuis le début de la crise sanitaire dans notre pays, les services de la commune de Mascara ont pris plusieurs mesures préventives et des mesures pour limiter la propagation du virus Corona, en créant une cellule de gestion de crise et en impliquant un certain nombre d'associations caritatives, ainsi que d'activistes de la société civile. C'est ainsi que le nombre de masques distribués après leur stérilisation dans le laboratoire communal, a dépassé 30 000 masques, en plus de la distribution de plus de 1.500 vêtements de protection, aux médecins, infirmiers et autres travailleurs du secteur de la santé.