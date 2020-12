APC DE BIR EL-DJIR (ORAN) : Enquête sur un marché douteux d’un milliard de cts

L'importante municipalité de Bir El-Djir, classée première ville de la wilaya d'Oran a toujours été le théâtre de dépassements de détournements de deniers publics. La preuve, presque tous les maires qui se sont succédés à la tête de cette commune ont été condamnés par les tribunaux compétents de la wilaya d'Oran pour les griefs de mauvaise gestion suivie de faux et usage de faux et détournement de deniers publics, à l'image des deux ex P/APC G.A et DG qui se trouvent actuellement en prison pour les mêmes délits.



Revoilà encore ,une autre affaire de passation d'un marché douteux d'un montant de 01 milliard de cts qui a fait l'objet d'une transaction scabreuse .Cette affaire a été enclenchée, sur la base d’une plainte déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de Fellaoucen, par un entrepreneur ayant soumissionné à l’appel d’offre de ce marché devant assuré les fournitures scolaires pour 5.000 élèves issus de familles nécessiteuses à travers différents établissements scolaires de la commune de Bir El Djir. La genèse de cette affaire remonte au mois de juin dernier lorsqu'une offre moins disant, était de l’ordre de 391 millions de cts, suivie par une seconde offre de 410 millions de cts, une troisième offre de l’ordre de 440 millions de cts, puis 452 millions de cts pour la quatrième offre, la 5ème à 700 millions de cts, celle du soumissionnaire ayant déposé plainte, alors que la dernière offre était de l’ordre de 710 millions de cts. Bien que la première offre était compatible conformément aux normes du cahier des charges, malheureusement la commission des marchés de l'APC de Bir El-Djir a annoncé l’appel d’offre infructueux, procédant par la suite au lancement d’un deuxième avis appel d’offre semant ainsi le doute sur ce marché. Suite à ce second avis d’appel, l’APC de Bir El-Djir a finalement accordé l’offre au soumissionnaire qui a offert 391 millions de cts au 1er avis d’appel d’offre mais a été suivi d'une seconde offre estimant le marché à plus de 1.1 milliard de cts. Cette soumission apprend-on a enregistré l’absence de 2 soumissionnaires dont celui ayant déposé la plainte, stipulant qu’il n’a jamais été appelé à participer au 2ème avis d’appel. Pour rappel, l’APC de Bir El-Djir a alloué un budget de l’ordre de 2.2 milliards de cts pour les trousseaux scolaires, dont ce marché douteux qui a été paraphé par l’assemblée populaire communale, qui vit une situation de blocage née de querelles persistantes entre les élus de l’APC. Une enquête est ouverte par les éléments de la brigade économique et financière de la sûreté de wilaya d'Oran pour déterminer les causes réelles de cette passation de marché frauduleux qui a fait un grand bruit au niveau de cette importante municipalité qui a été toujours entachée par des irrégularités diverses pour ne pas s'étaler longuement sur le sujet.

Medjadji Habib

