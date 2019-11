APC DE BENI SAF (AIN TEMOUCHENT) : Les élus contre le retour du secrétaire général

Le siège de l’APC de Beni-Saf a été paralysé , mercredi après midi à l’issue d’une grande protestation de fonctionnaires – agents – et élus locaux ,contre la probable réinstallation de l’ex-secrétaire général de la commune, démis de ses fonctions le mois de juillet dernier, au même titre que certains élus de l’ex-APC pour leur implication dans une affaire de détournement du couffin de Ramadan. Tous les présents dans la salle de réunion de l’APC, ont refusé son retour. Les raisons à l’origine de cette crise sont nombreuses, comme l’atteste le document en notre possession signé par 10 élus sur les 19 que compte le conseil communal de Beni-Saf. Hounet Houari, vice-président chargé des affaires sociales nous dira que les dix élus signataires en plus de 70 fonctionnaires et agents de la commune sont prés à démissionner, si le retour de l’ex-secrétaire général sera officialisé, et d’ajouter qu’ils souhaitent l’intervention de madame le wali pour revoir cette décision non réglementaire. Les causes de leur refus catégorique de sa réinstallation sont soulignés dans la lettre de protestation dont : la prise de décisions importantes sans consulter les chefs de services , son travail unilatéral sans consulter le maire, inciter les citoyens contre le maire et les élus et sa réunion répétée avec des repris de justice, l’interdiction aux fonctionnaires de fournir toute information aux élus, priver les membres de documents et moyens humains et matériels pour le bon fonctionnement de la gestion et entraver la bonne marche du conseil. Jeudi, les protestataires se sont déplacés au siège de la wilaya où huit d’entre eux ont été reçus par le secrétaire général de la wilaya. Affaire à suivre.