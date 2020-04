APC DE AÏN EL TURCK : Distribution de 500 couffins aux familles démunies

De source proche du services de l'action sociale de la municipalité du chef-lieu de la daïra de Ain Turck, l'on nous informe de la distribution de 500 couffins de produits alimentaires aux familles démunies. Les actions de solidarité se sont multipliés en ce début du mois sacré de Ramadan, et la solidarité s'exprime et s'accroît crescendo au fil des jours. Une insurrection de la bonté. «Prenant conscience du sordide éventail des diverses contraintes, engendré par la crise sanitaire, dont sont confrontées ces familles au revenu insignifiant, qui tentent de survivre dans un dénuement le plus cruel, nous avons décidé d'un commun accord de contribuer à l'effort de solidarité pour leur apporter toute l'aide nécessaire», détaille Mme Belhadj Atika, présidente de l'union nationale de la société civile de la wilaya d'Oran et vice-présidente de l'APC d'Aïn El Turck. Notre interlocutrice a fait savoir que 500 packs alimentaires ont été distribués au terme d'un partage listé de familles dans le besoin, répertoriées au préalable dans certains quartiers populaires des communes de la wilaya d'Oran, ainsi que dans différentes zones essaimées à travers la daïra d'Aïn El Turck. La distribution a été effectuée à raison de 50 packs pour chacune des zones ciblées par cette noble action de solidarité et ce, au terme d'un recensement des potentiels bénéficiaires. 700 masques de protection ont été également offerts aux équipes médicales et au personnel exerçant dans les centres de santé des quartiers des Planteurs et de Ras El Aïn ainsi qu'à ceux de l'hôpital Baudens de Sidi El Houari. Mme Belhadj a encore ajouté : «Il nous est interdit de mégoter sur la qualité et la quantité des besoins primordiaux, nécessaires à la subsistance de ces familles. Nous nous sommes promis de les aider convenablement . Nous nous attelons d'ores et déjà à échafauder un autre programmes d'aide durant le mois de carême. Notre but est de leur procurer un zeste de bonheur

en leur offrant ce qu'ils ne sont pas en mesure d'acquérir eux-mêmes.