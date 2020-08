APC D’ORAN : Vers la récupération des salles obscures "le Maghreb et Es-Saada"

Cette rencontre, entre les élus et les cadres communaux, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République afin d’améliorer le cadre de vie des citoyens Oranais , mais surtout ceux des zones d’ombre qui sont implantées sur le territoire des trois délégations communales à savoir : Sidi Houari, El Badr et Hai Bouâmama.Les points soulevés concernent : la réalisation d’un terrain combiné et d’une aire de jeu à Hai Bouamama ,un marché pour la rénovation du réseau d’assainissement de la cité Si Toufik qui se trouve au quartier des Planteurs. Il y a également trois marchés conclus avec la Sonelgaz pour le raccordement au réseau du gaz naturel à Hai Sanaouber et Douar Tiaretia. Le bureau d’aide social (BAS) a fait un travail impeccable pour les vieillards et malades mentaux de la commune d’Oran. Sans oublier, les cantines scolaires qui doivent servir des repas chauds à la prochaine rentrée scolaire. Enfin, trois projets tiennent à cœur aux Oranais, dont celui de la réalisation d’une passerelle afin d’éviter les accidents mortels qu’ont connus les environs immédiats du palais de justice de la cité Djamel. Par ailleurs les élus ont été favorables à la décision de résiliation de la convention qui a été conclue avec l’office national de la culture et de l’information relative à la récupération et l’utilisation des deux salles cinématographiques El Maghreb et Es-Saâda. Les élus d'Oran ont salué le programme du président de la République notamment la relance des différents projets prescrits des zones d’ombre qui ont une importance capitale pour le bien-être du citoyen. Selon la déclaration d'un fervent élu « L’APC d’Oran est proche et à l’écoute du citoyen. Le programme du président de la République est suivi à la lettre », conclut nôtre même interlocuteur.