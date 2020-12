APC D'ORAN : Près de 1033 travailleurs saisonniers régularisés

La permanisation des saisonniers à Oran s'est avérée être un vrai parcours. Ainsi, près de 1030 travailleurs contractuels (saisonniers) de la commune d'Oran ont été régularisés, a-t-on appris hier de sources proches du service du personnel de l'APC. Il s’agit de 1033 agents saisonniers qui ont été régularisés au poste d'agents contractuels à durée déterminée conformément à l’instruction ministérielle N°11123 du 11.12.2019, et ce, suite à la correspondance émanant de l’Inspection de la fonction publique en date du 12.10.2020. Cette dernière sollicite aux instances communales l’envoi d’une délibération approuvée par la tutelle qui détermine l’adaptation des agents contractuels dans les grades comme suit : attaché d’administration (15), agent d’administration (81), agent de bureau (185), secrétaire de direction (16), technicien supérieur en gestion technique et urbaine (01), technicien en gestion technique et urbaine (12), assistant technique dans la gestion technique et urbaine (01), technicien supérieur en informatique (03), technicien en informatique ( (02), agents de saisie ( 05), OP1 ( 14), OP2 ( 133) , OP3 (369) gardiens (189), chauffeurs ( cat. 02. Le ministère de l'intérieur a réitéré les efforts consentis pour le dossier d’intégration des contractuels et des saisonniers et ce à travers la publication d’un décret exécutif et la tenue de plusieurs réunions. A cet effet, il est à préciser que les responsables locaux en compagnie du secrétaire de wilaya de l’Union générale des travailleurs algériens, ont salué, à l’occasion, les efforts consentis par les jeunes fonctionnaires, agents et administrateurs, «qui ont, malgré la vulnérabilité de leur statut, servi avec abnégation leur pays et accompagné les responsables locaux», notamment en matière de modernisation de l’administration, soulignant que «leur expérience est un acquis et un plus pour l’administration». En outre, il a appelé la direction de l’administration locale à veiller au respect des procédures de cette opération pour insérer avec diligence un plus grand nombre de personnels. Il faut aussi souligner que ce dossier s’inscrit dans le cadre du programme du président de la République et les engagements qu’il a pris, avant de confirmer qu’il s’agit d’un «dossier épineux mais il sera pris en charge par le gouvernement.