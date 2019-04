APC D'ORAN : Près de 1.100 agents contractuels seront titularisés

Quelque 1.100 agents contractuels relevant de la division de l’hygiène et de l’assainissement (DHA) seront titularisés selon les promesses du wali d'Oran. Cette initiative du wali a été saluée par les représentants des travailleurs et par les contractuels et vacataires qui attendent depuis des années une éventuelle titularisation. Il a affirmé que le dossier a été approuvé et que la wilaya a reçu les autorisations pour la titularisation de ces travailleurs. Il y a plus de cinq mois, le wali d’Oran avait donné son aval pour intervenir auprès de la tutelle et des services de la fonction publique pour relancer le dossier de titularisation des 1.100 travailleurs contractuels de la commune d’Oran. Le wali avait aussi assuré qu’il interviendra auprès du ministère de l’intérieur pour l’application de la délibération adoptée par l’APC concernant les 800 travailleurs vacataires. Les déclarations du wali avaient été faites à l’issue de sa rencontre avec les représentants de la fédération nationale des travailleurs des collectivités locales, tenue au siège de la wilaya. Les travailleurs ont saisi cette occasion pour exposer d’autres revendications, liées au logement, à l’amélioration de leurs conditions socio professionnelles, ainsi que le problème des dettes des concessionnaires privés chargés de la collecte. A ce propos, le premier responsable de l’exécutif a indiqué que des groupes de travail seront mis en place pour étudier ces problèmes et trouver des solutions. Avant d’ajouter que « la wilaya débloquera des enveloppes financières pour assainir la situation des concessionnaires privés. Pour rappel, des travailleurs de la commune d’Oran notamment des agents des services d’hygiène et de gardiennage, ont organisé, le mois dernier, une série de sit-in de protestation devant le siège de l’APC d’Oran des secteurs urbains. La dernière protestation remonte à jeudi 28 mars, suite à l’appel lancé par le bureau exécutif de la fédération nationale des travailleurs des collectivités locales et de l’administration suite à une réunion extraordinaire tenue le 25 mars. Les communaux se sont rassemblés devant les secteurs urbains brandissant des banderoles « criant l’injustice et la marginalisation » et revendiquant des «augmentations de salaires et un statut digne ». Ils ont menacé de recourir à une autre grève si leur revendications ne sont pas satisfaites notamment la situation professionnelle, le problème du logement, les indemnités des travailleurs bloquées depuis deux années, la dotation en équipements de sécurité et le vaccin pour agents des services d'hygiène et de gardiennage, la titularisation.