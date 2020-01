APC D'ORAN : Plus d'une vingtaine de camions ‘’benne tasseuse’’ réparés

Ces véhicules lourds étaient en panne au niveau du parc roulant de l'APC d'Oran pour des cas minimes à cause de câbles d'accélérateurs, pare-chocs, pare-brises etc, mais pas des moteurs coulés. Malheureusement les ex directeurs qui se sont succédés à la tête de cette division n'ont pas pris en considération ces cas de pannes pour les réparer afin de les mettre en service pour alléger soit peu disant les fortes sommes des 107 concessionnaires qui sont liés pourtant par un contrat de prestations de services, observent à chaque retard de paiement des sit-in devant le siège de la DHA et organisent en même temps des grèves qui se répercutent sur les citoyens qui sont à chaque fois pénalisés par les tas d'ordures entassés dans les différents points noirs pendant une semaine parfois. Il a suffit à ce nouveau directeur de prendre le taureau par les cornes pour assainir la situation par une feuille de route bien précise réussissant à éliminer tous les points noirs de la ville d'Oran avec les propres moyens de l’APC, notamment, les camions et engins qui ont été réparés depuis sa prise de fonction. Ce dernier n'a pas hésité à prendre en charge, l'éradication des décharges sauvages ainsi que le ramassage des déchets ménagers de l'ensemble des quartiers populeux avec notamment le secteur de Sidi Bachir ex les plateaux d'Oran. Notons également les décisions qui ont été prises dernièrement concernant les modifications des prix de la tonne d'ordures ménagères qui ont été fixés à 1500 dinars au lieu de 1700 Da. Les responsables ont rassuré les concessionnaires privés que le prix de la tonne sera augmenté pour passer à 2000 dinars à partir de 2020.